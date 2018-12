POL-PDLU: Speyer - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus (24-0912) 05.12.2018, zwischen 17:00 und 23:00 Uhr

Speyer (ots) - Bereits am vergangenen Mittwoch drangen unbekannte Täter über den Balkon kommend in ein Einfamilienhaus im Asternweg (Speyer-Nord) ein. Nachdem die Terrassentür gewaltsam geöffnet worden war wurden aus dem Haus fünf Armbanduhren im dreistelligen Wert sowie eine geringere Summe an Bargeld entwendet.

