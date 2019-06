Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Haft auf Bewährung für Weinblätter und Peperoni

Recklinghausen (ots)

Weil er in einem Geschäft am Löhrhof Weinblätter und Peperoni eingesteckt und nicht bezahlt hat, ist ein 39-jähriger Mann aus Rumänien am Donnerstag zu einer Haftstrafe von drei Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Der Mann war am Mittwoch bei dem Ladendiebstahl aufgefallen und festgenommen worden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bochum verurteilte ein Richter des Amtsgerichts Recklinghausen den 39-Jährigen einen Tag später zu der Bewährungsstrafe.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Ramona Hörst

Telefon: 02361/55-1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell