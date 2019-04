Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung (hin)

Einbeck (ots)

In der Zeit von Samstag, d. 20.04., 15.00h bis Sonntag, d. 21.04., 17.45h wurde in Markoldendorf, Bruchtorstraße 3 das Schloss einer Zugangstür einer leerstehenden Wohnung beschädigt. Das Schloss lässt sich nicht mehr verwenden und ist unbrauchbar. Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebten sich mit der Polizei Einbeck (Tel. 05561/949780) oder der Polizei Dassel (Tel. 05564/2227) in Verbindung zu setzen.

