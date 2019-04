Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an Pkw

Einbeck (ots)

Im Verlauf der Samstagnacht wurde an einem geparkten Pkw Kastenwagen in der Burgstraße, Kernstadt von Dassel die rechte Seitenscheibe eingeschlagen. Dabei wurde auch der Außenspiegel beschädigt. Der Schaden dürfte sich auf mindestens 300,- Euro belaufen. Erste Feststellungen lassen auf eine Vandalismustat schließen. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Einbeck oder Dassel.

einbeck, gü

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell