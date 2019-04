Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl auf Stadtfriedhof Einbeck

Einbeck (ots)

In der Zeit vom 08.04 bis zum 16.04.19 wurde ein Blumenkorb von einer Grabstelle auf dem Fiedhof in Einbeck entwendet. Die 32-jährige Anzeigeerstatterin hatte diesen dann bei einer Nachschau auf einer anderen Grabstelle wiedererkannt und am 18.04.19 Anzeige erstattet. Der Blumenkorb wurde polizeilich sichergestellt, die Ermittlungen dauern an.

einbeck, gü

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Einbeck

Pressestelle



Telefon: 05561/94978 0

Fax: 05561/94978 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell