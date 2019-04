Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Northeim (ots)

Northeim (Se) Auf der Bundesstraße 446 kam es in der Zeit von Donnerstag, den 18.04.2019, 20.00 Uhr und Freitag, den 19.04.2019, 04.30 Uhr in Höhe des "Pendlerparkplatz" zwischen 37176 Nörten- Hardenberg und der Ortschaft Lütgenrode zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Verkehrsinsel mit Verkehrszeichen beschädigt wurde. Der unbekannte Verursacher, vermutlich ein BMW, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Durch den Unfall muss der BWM stark beschädigt worden sein, da aus dem Fahrzeug eine nicht unerhebliche Menge an Öl ausgetreten war. Das Öl wurde von einer Spezialfirma in Zusammenarbeit mit der Straßenmeisterei Northeim beseitigt.

