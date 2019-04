Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unerlaubt Gartenabfälle verbrannt

Northeim (ots)

Northeim, Eichstätte, Freitag, 19.04.19, 18.20 Uhr

Northeim (schw) - Am Freitag, 19.04.19, gegen 18.20 Uhr wurde der Polizei in Northeim eine starke Rauchentwicklung im Bereich der Eichstätte in Northeim gemeldet. Eine Inaugenscheinnahme der genannten Örtlichkeit ergab, dass ein 54-jähriger Anwohner Gartenabfälle und nicht zum Verbrennen bestimmte Gegenstände in einer Feuerstelle verbrannte. Gegen den Betroffenen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoßes gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetzt und die Verordnung über die Beseitigung von pflanzlichen Abfällen eingeleitet.

