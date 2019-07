Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Ein leicht Verletzter bei Unfall

Recklinghausen (ots)

Ein 85-jähriger Bottroper fuhr am Sonntag mit seinem Pkw auf der Essener Straße in den Kreuzungsbereich zur Autobahnabfahrt der A42 hinein und stieß dort um 12.25 h mit dem Wagen eines 46-jährigen Bottropers zusammen. Der 46-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Unfallstelle war zeitweise gesperrt. Der Schaden wird auf insgesamt 22.000 Euro geschätzt.

