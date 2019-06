Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln, Ahsener Straße, Verkehrsunfall mit Verletztem, Verursacher flüchtet vom Unfallort

Recklinghausen (ots)

Am heutigen Tage, 13.45 Uhr, befuhr ein 55-jähriger Mann aus Werne mit seinem Krad die Ahsener Straße in Datteln in nordwestliche Richtung. Vor ihm fuhr ein schwarzes Cabrio, vor diesem ein weiteres Krad. Etwa 20 Meter vor der Aufhebung des dort geltenden Überholverbotes setzte der Kradfahrer aus Werne zum Überholen des Cabrios an. Als er sich mit seinem Krad neben dem Pkw befand, setzte dessen Fahrzeugführer ebenfalls zum Überholen des vor ihm fahrenden Krades an. Dabei übersah er das neben ihm fahrende Krad des 55-Jährigen. Der Kradfahrer wich nach links aus und bremste gleichzeitig stark ab. Er verlor die Kontrolle über sein Zweirad, stürzte und rutschte gegen einen am linken Fahrbahnrand abgestellten BMW. Dabei wurde der Kradfahrer leicht verletzt. Am Krad entstand Totalschaden. Der geparkte Pkw wurde bei dem Zusammenprall mit dem Krad leicht beschädigt. Der Fahrer des Cabrio setzte seine Fahrt fort, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachgekommen zu sein. Das flüchtige Cabrio wird als Fahrzeug in VW-Käfer-Größe beschrieben.

