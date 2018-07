POL-PDNW: Bad Dürkheim - Verkehrsüberwachungsmaßnahmen

Bad Dürkheim (ots) - Am Freitag, 05.07.2018, wurde nach Eingang von Beschwerden der Anwohner das Durchfahrtsverbot im Bereich des Kirschgartenwegs in Bad Dürkheim überwacht. Hierbei wurden insgesamt 6 Fahrzeugführer festgestellt und entsprechend auf ihr Fehlverhalten hingewiesen. Alle Verkehrsteilnehmer zeigten sich einsichtig und werden zukünftig die ordnungsgemäße Umfahrung der Örtlichkeit benutzen. Im Ortsteil Leistadt hatten sich ebenfalls Anwohner beschwert, dass dort viele Lkw unberechtigt durchfahren würden. Bei der Kontrolle hier wurde festgestellt, dass die Umleitungsbeschilderung nicht ausreichend ist. Die zuständigen Behörden wurden hierüber in Kenntnis gesetzt.

