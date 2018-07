POL-PDNW: Ellerstadt - Vier hochwertige BMW aufgebrochen

Ellerstadt (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurden in Ellerstadt vier hochwertige BMW aufgebrochen. In der Portugieserstraße wurden aus einem 3er BMW das Sportlenkrad und aus einem X5 das Navigationsgerät entwendet. In der Bolanderstraße wurde aus einem 5er BMW das Navigationsgerät und im Trifelsring aus einem X6 das Navigationselement und das Lenkrad entwendet. In allen Fällen wurde eine hintere Seitenscheibe eingeschlagen. Bei Hinweisen wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon 06322 963-0

Telefax 06322 963-120

pibadduerkheim.@polizei.rlp.de

SB: Thomas Jung



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell