POL-PDNW: Bad Dürkheim - Bei Kontrollen wurden 9 Fahrzeuge beanstandet

Bad Dürkheim (ots) - Da sich in den letzten Tagen vermehrt Bürger aus Leistadt über starkes Verkehrsaufkommen und damit einhergehenden Verstößen beschwert hatten, wurde gestern von 08.00 Uhr bis 09.30 Uhr eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Bei normalem Verkehrsaufkommen wurden zwei Fahrzeuge beanstandet. Am Vormittag und in der Nacht wurden Fahrzeuge in Bad Dürkheim am Wurstmarktkreisel einer Kontrolle unterzogen. Hierbei wurden sieben Fahrzeugführer wegen nichtangelegtem Gurt oder Mängel an den Fahrzeugen gebührenpflichtig verwarnt.

