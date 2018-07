POL-PDNW: Bad Dürkheim - Technisch veränderter Golf kommt von der Fahrbahn ab

Bad Dürkheim (ots) - Am Mittwochabend, gegen 20.00 Uhr, kam in der Gustav-Kirchoff-Straße ein 25-jähriger Frankenthaler mit seinem VW Golf, vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit und technischen Veränderungen am Fahrzeug, von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen geparkten LKW. Die gemessene Bremsspur betrug 22 Meter. Am Golf waren die Federbeine ausgetauscht, nicht zugelassen Alufelgen montiert und womöglich Fahrwerksänderungen durchgeführt worden, weshalb die Betriebserlaubnis erloschen war. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 3500 Euro geschätzt.

Bei Hinweisen zu dem Unfallhergang wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

