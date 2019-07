PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Unfall mit 4 Verletzten unter Beteiligung eines Polizeifahrzeuges

Eschborn, Sossenheimer Straße/Frankfurter Strasse (ots)

Eschborn, Sossenheimer Straße Ecke Frankfurter Straße Es kam am Abend des 18.07.2019 gg 20:00 Uhr zum Zusammenstoß zwischen einem Mercedes Vito und einem Streifenwagen der Polizei im Kreuzungsbereich in Eschborn. Der Mercedes Vito fuhr auf der Sossenheimer Straße und missachtete an der Kreuzung zur Frankfurter Straße das für ihn geltende Rotlicht. Aus der Frankfurter Straße kam das vorfahrtsberechtigte Polizeifahrzeug, und wurde von dem Mercedes Vito erfasst. Hierbei überschlug sich der Streifenwagen und blieb an einem Lichtmast seitlinks liegen. Beide Polizisten erlitten leichte Verletzungen und wurden ins Krankenhaus verbracht, wo sie stationär verweilen. Der 59- jährige Fahrer des Vitos sowie sein 37 -jähriger Beifahrer wurden schwer verletzt. Der Fahrer des Mercedes stand unter Alkoholeinwirkung. Der Kreuzungsbereich musste für 2 Stunden teilweise gesperrt werden.

