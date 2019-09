Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht

Auetal (ots)

(jwp)Bereits am Donnerstag gegen 16:04 Uhr wird der Polizei Rinteln eine Gefahrenstelle auf der Landesstraße 443, dem sog. Auetal-Highway, gemeldet. Durch Verkehrsteilnehmer wird geschildert, dass hinter der Ortschaft Bernsen in Fahrtrichtung Rehren eine größere Menge Getreide auf der Fahrbahn liegen soll. Die eingesetzten Beamten stellen fest, dass der Verkehrsteilnehmer, der das Getreide verloren hat, einen Verkehrsunfall verursacht hatte. Ca. 15m vor Bernsen aus Fahrtrichtung Rehren kommmend war ein augenscheinlich landwirtschaftliches Transportfahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gestoßen. Durch den Zusammenstoß ist das Getreide vom Anhänger auf die Straße gefallen. Der Führer des Gespanns setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden und die nun entstandene Gefahrenstelle zu kümmern. Die Straße wurde durch die eingesetzen Beamten gereiningt. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizei (tel. 05751/9545-0) in Verbindung zu setzen.

