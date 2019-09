Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall mit 4 Beteiligten Fahrzeugen und einer verletzten Person

Rinteln (ots)

(jwp) Am Freitag ereignete sich auf der Extertalstraße ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Ein 45-jähriger Rintelner befährt die Extertalstraße von der Kreuzung Behrenstraße kommend in Richtung Rinteln. Kurz vor der Aufffahrt zur Bundesstraße 238 erkennt er zu spät, dass die vor ihm fahrenden Fahrzeuge verkehrsbedingt anhalten. Er fährt auf den Pkw einer 19-jährigen Rintelner in auf. Durch den Zusammenstoß wird der Pkw der 19-jährigen auf den vor ihr wartenden Pkw eines 49-jährigen Auetalers geschoben. Da die Wucht des Aufpralls so groß war, ist dieser Pkw wiederum auf den vor ihm befindlichen Pkw eines 49-jährigen Rintelners geschoben worden. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden, welcher insgesamt auf eine Höhe von über 10.000,-Euro geschätzt wird. Der Unfallverursacher verletzte sich durch den Unfall.

