Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Exhibitionistische Handlung in S-Bahn

Zuffenhausen/Weil der Stadt (ots)

Zu einer exhibitionistischen Handlung ist es am Samstagmorgen (18.05.2019) gegen 07.25 Uhr in einer S-Bahn der Linie S6 zwischen Zuffenhausen und Weil der Stadt gekommen. Ersten Erkenntnissen zu Folge stieg eine 18-jährige Reisende in Zuffenhausen in die Bahn ein und setzte sich in ein Viererabteil. Mutmaßlich an der Haltestelle Neuwirtshaus oder Korntal stieg eine bislang unbekannte männliche Person dazu und setzte sich neben die Heranwachsende. Hierbei bemerkte die 18-Jährige kurze Zeit später, wie der Unbekannte offenbar an seinem entblößten Geschlechtsteil manipulierte. Er wird als etwa 40 Jahre alt, 1,90m groß, mit normaler Statur und Glatze beschrieben. Zur Tatzeit soll er eine Brille, ein dunkelblau-weiß kariertes Hemd und eine auffällig rot-orangene Hose getragen haben. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer +49711870350 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Stuttgart

Pressestelle

Daniel Kroh

Telefon: 0711 / 55049 - 107

E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell