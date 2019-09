Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg-Kontrollen zur Bekämpfung des Wohnungseinbruchdiebstahls

Nienburg (ots)

(BER)Am Donnerstag, 20.09.2019, beginnend gegen 14.00 Uhr bis in die späten Abendstunden, führten Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion (PI) Nienburg/Schaumburg in den Wohngebieten der Stadt gezielte Kontrollen von Personen und Fahrzeugen durch. Ziel der Maßnahme war es, die positive Entwicklung bei den Einbruchdiebstahlsdelikten zu festigen. Die Zahlen gehen seit 2017 deutlich zurück und die Dienststellen der PI führen solche und vergleichbare Aktionen zu unregelmäßigen Zeiten durch, weil diese präventiven Einsätze offenbar Wirkung zeigen. Unterstützung erhielten die Zivilfahnder dieses Mal durch 10 Kolleginnen und Kollegen der Bereitschaftspolizei sowie zwei Diensthundführer. Bei den 39 kontrollierten Personen wurde in zwei Fällen Marihuana gefunden, in einem Kleintransporter saß ein Mann, der zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben war. 6 junge Männer hatten bereits einschlägige polizeiliche Erkenntnisse. Gerade vor dem Hintergrund, dass die sogenannte dunkle Jahreszeit bevorsteht und in dieser die Zahl von Wohnungseinbruchdiebstählen in der Vergangenheit regelmäßig zugenommen hat, werden die PI sowie die sechs Polizeikommissariate die speziellen Kontrollen fortsetzen. "Schon jetzt möchten wir auf den "Tag des Einbruchschutzes" hinweisen," sagt Axel Bergmann, Sprecher der PI Nienburg/Schaumburg," wir nutzen den 27. Oktober - eine Stunde mehr - für besondere Informationen rund um das Thema Einbruchschutz."

