Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen-Polizei überführt Dieb von 4 Fahrrädern

Nienburg (ots)

(BER)Am Dienstag, 10.09.2019, in den späten Abendstunden, zeigte ein 24-jähriger Schaumburger telefonisch den Diebstahl seines Fahrrades am Bahnhofsparkhaus an. Das aufgebrochene Faltschloss lag noch am Tatort. Auf der sofortigen Anfahrt zum Anzeigeerstatter bemerkten die Polizeibeamten gegen 23.45 Uhr in der Bahnhofstraße einen weißen Transporter mit einem Kennzeichen aus Nordrhein-Westfalen. Auf ihr polizeiliches "Bauchgefühl" hörend, entschlossen sie sich, zunächst dieses Fahrzeug zu kontrollieren. Die Kontrolle erwies sich als Volltreffer - im Inneren des geschlossenen Transporters befand sich direkt hinter der Tür ein Fahrrad, welches genau der Beschreibung des wenige Minuten zuvor angezeigten, entwendeten Rades "Giant" entsprach. Der hinzugerufene Anzeigeerstatter identifizierte sein Eigentum noch vor Ort. Die Überprüfung der Rahmennummer bestätigte dies. Die weitere Durchsuchung des Fahrzeuges, mit dem der 28-jährige Rintelner unterwegs war, brachte drei weitere Fahrräder zutage, von denen eines polizeilich codiert war. Die Polizeibeamten stellten diese Räder vorläufig sicher. Über die Codierung des weißen Damenrades konnte am nächsten Morgen eine 61-jährige Stadthägerin ermittelt werden. Ihr Fahrrad war kurz zuvor am Bahnhof gestohlen worden. Eine weitere Eigentümerin konnte über die beim Fahrradhändler hinterlegte Rahmennummer ermittelt werden. Auch diese 17-jährige aus Apelern konnte ihr Fahrrad, welches am Nordwall entwendet worden war, wieder in Empfang nehmen. Teilweise hatten die Geschädigten noch gar keine Anzeige erstattet und hatten bereits ihr Eigentum zurück. "Die Eigentümerin oder den Eigentümer des vierten Fahrrades möchten wir mit Hilfe der Medienveröffentlichung ermitteln," so Axel Bergmann, Sprecher der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg," es handelt sich dabei um ein sehr auffälliges Faltrad der Marke ECOSMO, weiß mit rot/schwarzen Reifen." Hinweise auf die Eigentümerin oder den Eigentümer bitte an die Polizei in Stadthagen unter 05721/40040. Gegen den polizeilich noch unauffälligen jungen Mann aus Rinteln wird wegen mehrfachen schweren Diebstahls ermittelt. Nebenbei stellten die Beamten im Transporter noch zwei Kennzeichen sicher, die wegen fehlenden Versicherungsschutzes zur Entstempelung ausgeschrieben waren.

