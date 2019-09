Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Letzte Fahrradcodierung in diesem Jahr

Bückeburg (ots)

(PP) Am Donnerstag, dem 19.09. findet auf dem Hof des Polizeikommissariats in Bückeburg in der Zeit von 13:30 Uhr bis 17:30 Uhr die letzte Fahrradcodierung im Jahr 2019 statt. Interessierte Fahrradbesitzer werden gebeten, sich bis spätestens 17:00 Uhr in der Ulmenallee 9 einzufinden. Besitzer von E-Bikes werden gebeten, den Schlüssel für den Akku mitzubringen.

