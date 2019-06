Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek - Gefährdung des Straßenverkehrs/Zeugenaufruf

Am 03. Juni 2019 kam es gegen 07.40 Uhr im Bereich der Fußgängerampel an der Lange Straße zur Gefährdung eines Kindes. Das Kind hatte vorschriftsmäßig die Ampel betätigt, um die Straße zu überqueren als der bislang unbekannte Fahrer eines schwarzen Mercedes mit Oldenburger Kennzeichen einen an der Ampel wartenden Pkw überholte, obwohl diese für den Pkw-Verkehr rot zeigte. Nur durch Glück blieb das Kind unverletzt. Der Mercedesfahrer setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Die Polizei sucht dringend weitere Zeugen, die Angaben zu dem Mercedesfahrer machen können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek (Tel. 04473/2306) entgegen.

Cloppenburg - Versuchter Einbruch in Gartenhaus

In der Zeit vom 29. Mai 2019, 12.00 Uhr, bis zum 03. Juni 2019, 09.30 Uhr, versuchten unbekannte Täter in ein Gartenhaus einzubrechen, welches auf einem Schulhof an der Wilke-Steding-Straße steht. Zum Eindringen in das Gartenhaus kam es nicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

Löningen - Fahrradstand mit Farbe beschmiert

Bislang unbekannte Täter beschmierten in der Zeit von Mittwoch, 29. Mai 2019, 18.00 Uhr, bis Freitag, 31. Mai 2019, 08.00 Uhr, den Fahrradstand einer Schule an der Ringstraße mit Farbe. Es entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen (Tel. 05432/9500) entgegen.

Löningen - Pkw zerkratzt

In der Zeit vom 28. Mai 2019, 19.00 Uhr, bis Freitag, 31. Mai 2019, 11.30 Uhr, zerkratzten unbekannte Täter die Motorhaube eines VW Tiguan, der an der Alten Heerstraße geparkt war. Es entstand Sachschaden in Höhe von 800 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen (Tel. 05432/9500) entgegen.

Cloppenburg - Wohn- und Geschäftshaus mit Farbe beschmiert

In der Zeit vom 23. Mai 2019, 12.00 Uhr, bis Freitag, 31. Mai 2019, 12.00 Uhr, beschmierten unbekannte Täter die Hauswand eines Wohn- und Geschäftshauses an der Sevelter Straße mit Farbe. Es entstand Sachschaden in Höhe von 250 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

Cloppenburg - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr/Zeugenaufruf

Bislang unbekannter Täter hob am 04. Juni 2019, vor 00.08 Uhr, einen Gullideckel an der Bürgermeister-Heukamp-Straße aus der Verankerung und legte diesen auf die Fahrbahn. Eine 31-jährige Halerin überfuhr diesen mit ihrem Renault Megan. Dabei wurde der Pkw beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1700 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 03. Juni 2019 beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Zeit von 15.00 Uhr bis 15.30 Uhr beim Ein-/Ausparken am Lankumer Ring den Pkw Skoda Octavia eines 60-jährigen Cloppenburgers. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

Löningen - 25.000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Am 03. Juni 2019 befuhr ein 32-jähriger Löninger gegen 18.00 Uhr mit seinem BMW die Löninger Straße aus Richtung Essen kommend in Richtung Löningen. Hierbei missachtete er das Rotlicht einer Ampelanlage und kollidierte mit dem Skoda eines 48-jährigen Lastrupers, der von der Lastruper Straße kommend in den Kreuzungsbereich in Richtung Brokstreek eingefahren war. Die den Zusammenstoß wurde der Pkw des 32-Jährigen gegen den wartenden Transporter eines 31-jährigen Löningers geschleudert, der auf der Löninger Straße vor der Ampelanlage in Fahrtrichtung Essen wartete. Es entstand Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

