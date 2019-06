POL-CLP: Pressemeldung für den Nordkreis Cloppenburg

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Barßel - Werkzeugdiebe gefasst, Eigentümer gesucht

Am Freitag, 31. Mai 2019, 03.16 Uhr gelang es der Polizei in Barßel, Neuland, in der Schillerstraße einen 15-jährigen Werkzeugdieb aus Barßel zu fassen. Anwohner meldeten verdächtige Personen, die im dortigen Wohngebiet aufgefallen waren. Bei einem Jugendlichen konnten diverse Werkzeuge festgestellt werden, die er mutmaßlich aus einem Gartenhaus gestohlen hatte. Die Gegenstände konnten noch in der Nacht identifiziert und dem rechtmäßigen Eigentümer ausgehändigt werden. Des Weiteren gelang es den Mittäter, ebenfalls ein 15-jähriger aus Barßel, zu ermitteln. Unter den sichergestellten Gegenständen befand sich auch eine Heckenschere mit Holzgriffen, die bislang noch nicht zugeordnet werden konnte. Der Eigentümer wird gebeten sich bei der Polizei Friesoythe (Tel. 04491-93160) zu melden.

