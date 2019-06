Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Versuchter Einbruch in Eisdiele

Am Sonntag, 02. Juni 2019, kam es zwischen 01.00 und 01.30 Uhr zu einem versuchten Einbruch in eine Eisdiele in der Bahnhofstraße. Bislang unbekannte Täter versuchten in die Räumlichkeiten einzudringen. Aus unbekannten Gründen brachen sie ihr Handeln ab. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Sonntag, 02. Juni 2019, kam es um 09.56 Uhr auf der Straße Grünenmoor zu einem Verkehrsunfall. Ein 26-jähriger Pkw-Fahrer aus Vechta übersah an der Kreuzung zum Sandbergweg eine vorfahrtberechtigte 33-jährige Rollerfahrerin aus Vechta. Es kam zum Zusammenstoß, durch den die Frau leicht verletzt worden ist. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

