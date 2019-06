Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Diebstahl von Kfz-Kennzeichen

Zwischen Sonntag, 26. Mai 2019, 16.00 Uhr und Montag, 27. Mai 2019, 5.55 Uhr entwendete ein unbekannter Täter in Lohne, Korkenstraße, das amtliche Kennzeichen (VEC-TP 69) eines Motorrades. Das Fahrzeug war auf dem Grundstück eines Mehrparteienhaus abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Lohne - Gefährliches Überholmanöver

Am Sonntag, 02. Juni 2019, um 20:50 Uhr überholte ein schwarzer VW Lupo einen Pkw auf der Lindenstraße in Lohne, auf Höhe der kleinen Tankstelle in Fahrtrichtung Innenstadt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer kam dem Betroffenen mit einem silbernen BMW entgegen und musste ausweichen. Dieser Fahrzeugführer wird gebeten sich als Zeuge bei der Polizei in Vechta unter der Tel.-Nr. 04441-9430 zu melden.

Dinklage - Einbruch in Baucontainer

Zwischen Freitag, 31. Mai 2019, 13.15 Uhr und Montag, 03. Juni 2019, 07.00 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter in einen Baucontainer auf einer Baustelle in der Drostestraße einzubrechen. Nach ersten Erkenntnissen erlangten die Täter kein Diebesgut. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (Tel. 04443-4666) entgegen.

