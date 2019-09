Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: 3 Fahrräder entwendet

Bückeburg (ots)

(PP) Am Wochenende wurden 3 in den Fahrradständern am Bückeburger Bahnhof abgestellte Fahrräder durch unbekannte Täter entwendet. In der Zeit von Freitag, dem 13.09., 15:30 Uhr bis zum 14.09., 11:55 Uhr wurde aus dem westlich des Bahnhofs gelegenen Fahrradständer ein auffälliges pink-schwarz-weißes Damen-Mountainbike gestohlen. Ein schwarzes Herrensportrad der Marke Stratos verschwand in der Zeit vom 13.09., 09:00 Uhr bis zum 15.09., 21:30 Uhr aus dem rechtsseitig des Bahnhofs gelegenen Fahrradstellplatz sowie ein am gleichen Ort abgestelltes graues Trekkingrad der Marke Epple Crosscat am 14.09. zwischen 09:00 Uhr und 17:20 Uhr.

Zeugen, die Hinweise zu den Diebstählen oder dem Verbleib der Räder geben können, werden gebeten, diese unter 0572295930 der Polizei in Bückeburg mitzuteilen.

