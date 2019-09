Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallflucht.

Auetal (ots)

(ne) In Rolfshagen in der Karlstraße streifte am Samstag, 14.09.2019 um 12:00 Uhr, eine Zugmaschine mit Kennzeichenfragment RI-DB..., einen am Fahrbahnrand geparkten weißen Pkw Ford Fiesta und verursachte einen Sachschaden von ca. 150,00 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Hinweise auf die Zugmaschine sowie den Verursacher bitte an die Polizei Rinteln unter Tel.: 05751/95450 oder die Polizei Rehren unter Tel.: 05752/1290.

