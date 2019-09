Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Brand in Sanitärhaus.

Rinteln (ots)

(ne) In der Nacht von Freitag, 13.09.2019 auf Samstag, 14.09.2019 kam es auf dem Doktorseegelände zu einem Brand in einem dortigen Sanitärhaus mit Kabinen. Durch Unbekannte wurde Toilettenpapier in Brand gesetzt, welches dann übergriff. Zu Personenschaden kam es nicht. Die Schadenshöhe ist bisher unbekannt.

Zeugenhinweise bitte unter Tel.: 05751/95450 an die Polizei Rinteln.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Rinteln

Pressestelle

Hasphurtweg 3

31737 Rinteln

Telefon: 05751/95450

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell