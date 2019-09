Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Diebstahl aus Sprinter.

Rinteln (ots)

(ne) Am Doktorseeweg in Rinteln kam es am Samstag, 14.09.2019 in der Zeit von 16:30 Uhr bis 17:25 Uhr, zu einem Wertsachendiebstahl aus einem geparkten Mercedes Sprinter. Der Schaden beläuft sich auf ca. 650,00 Euro. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei noch einmal eindringlich darum, keine Wertsachen in verlassenen Fahrzeugen zu lagern!!!

Hinweise bitte an die Polizei Rinteln unter Tel.: 05751/95450.

