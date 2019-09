Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Versuchter Wohnungseinbruch.

Rinteln (ots)

(ne) In der Zeit von Mittwoch, 04.09.2019 bis Mittwoch, 11.09.2019 versuchten unbekannte Personen in ein Haus in der Brennerstraße in Rinteln einzubrechen. Es blieb beim Versuch, die Täter gelangten nicht in das Haus und richteten einen Schaden von ca. 50,00 Euro an.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Rinteln unter Tel.: 05751/95450.

