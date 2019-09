Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht

Rinteln (ots)

(ne) Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es in Krankenhagen auf dem Parkplatz des Combi-Marktes an der Extertalstraße am Donnerstag, 12.09.2019 in der Zeit zwischen 14:30 Uhr und 16:00 Uhr. Ein bisher Unbekannter beschädigte vermutlich beim Aussteigen aus seinem Pkw mit der Tür die Beifahrertür eines daneben geparkten roten VW Polo mit LIP-Kennzeichen.

Hinweise auf den Verursacher oder das verursachende Kfz. nimmt die Polizei Rinteln unter Tel.: 05751/95450 entgegen.

