Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall mit Verletzten.

Auetal (ots)

(ne) In Rehren A/O kam es am Freitagmorgen, 13.09.2019 um 07:15 Uhr, zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen. Ein 49-jähriger Hess. Oldendorfer befuhr mit seinem Opel Corsa die L 434 von Rohdental kommend in Richtung der Kreuzung Zur Obersburg und wollte dort nach links in Richtung Marktplatz abbiegen. Hierbei übersah er einen aus Richtung Escher entgegenkommenden Mercedes Vito eines 46-jährigen Hülseders. Es kam im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoss. Der Sachschaden wird auf ca. 10000,00 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Rinteln

Pressestelle

Hasphurtweg 3

31737 Rinteln

Telefon: 05751/95450

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell