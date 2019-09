Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Heuballenbrand.

Rinteln (ots)

(ne) Am Samstagabend, 14.09.2019, gegen 21:00 Uhr, setzten bisher unbekannte Personen in Exten, Am Sportplatz, einen Heuballen auf einem Acker in Brand. Die Feuerwehr liess den Heuballen kontrolliert abbrennen.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei Rinteln unter Tel.: 05751/95450.

