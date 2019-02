Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfall - beim Ausparken Kind übersehen

Bad Kreuznach, Cecilienhöhe (ots)

Am Freitagnachmittag kam es gegen 13:50 Uhr in der Cecilienhöhe zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines 3-jährigen Mädchens. Eine 43-jährige Pkw-Fahrerin aus der VG Rüdesheim übersah beim rückwärts Ausparken auf einem Parkplatz die 3-Jährige auf ihrem Laufrad und kollidierte mit ihr. Hierbei stürzte das Mädchen zu Boden. Die 43-Jährige sah dann im Rückspiegel die Mutter der bis dato noch unverletzten 3-Jährigen zum Pkw eilen und vermutete daher, dass die 3-Jährige unter diesem liegen würde. Die 43-Jährige fuhr unter Schock stehend vorwärts und verletzte die 3-Jährige hierbei leider am Fuß (Verdacht einer Fraktur). Das Mädchen wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Das Laufrad wurde nicht beschädigt. Zum Unfallzeitpunkt trug die 3-Jährige keinen Fahrradhelm. Eher nebensächlich ist in diesem Fall das gegen die 43-Jährige eingeleitete Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung infolge des Verkehrsunfalls.

