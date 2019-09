Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nächtlicher Einbruch in Wehlheider Jugendzentrum: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Wehlheiden:

Bei einem in der Nacht zum heutigen Donnerstag stattgefundenen Einbruch in ein Jugendzentrum in Kassel-Wehlheiden erbeuteten derzeit unbekannte Täter Unterhaltungselektronik und Bargeld aus den Räumlichkeiten. Die für Einbrüche zuständigen Ermittler des K 21/22 der Kasseler Kriminalpolizei suchen nun Zeugen, die etwas beobachtet haben oder Täterhinweise geben können.

Wie die aufnehmenden Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, brachen die unbekannten Täter in der Zeit vom gestrigen Mittwochnachmittag, gegen 16 Uhr, bis zum heutigen Morgen, gegen 06:30 Uhr, in die Räumlichkeiten in der Gräfestraße ein. Hierbei öffneten die Täter gewaltsam ein Toilettenfenster und hebelten die Tür zu einem Büroraum auf. Mit ihrem brachialen Vorgehen richteten sie Sachschäden in Höhe von etwa 1.200 Euro an. Aus den Räumen stahlen die Einbrecher Bargeld, einen Fernseher, einen Computer, zwei Bildschirme sowie Spielkonsolen und Computerspiele. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur.

Zeugen melden sich bitte beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel.: 0561-9100.

Ulrike Schaake Pressestelle Tel. 0561 - 910 1021 E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell