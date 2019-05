Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: Räubertrio zieht Zwölfjähriger an Haaren - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Ein Räubertrio hat am Dienstag (7. Mai) gegen 15:45 Uhr auf der Dahlstraße einer Zwölfjährigen an den Haaren gezogen und sie getreten. Die drei Mädchen versuchten, ihr das Handy zu entreißen. Ohne Beute rannten sie dann aber in Richtung Wiesenstraße. Die Räuberinnen sind zwischen 10 und 14 Jahren alt, hatten braune Haare zum Zopf oder zum sogenannten Dutt gebunden. Eine hatte eine grüne, camouflage gemusterte Jacke an und trug eine gelbe Bauchtasche. Die andere hatte rot geschminkte Lippen. Zeugenhinweise nimmt das KK 13 unter 0203 280-0 entgegen. (JG)

