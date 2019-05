Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf: Airbag verriet mutmaßlichen Unfallfahrer

Auch wenn die Kumpel schwiegen - der Airbag hat den mutmaßlichen Fahrer verraten. Besser gesagt: die DNA, die die Polizisten an diesem sicherten.

Bei einem Überholmanöver im Dezember auf der Kruppstraße verlor der zunächst unbekannte Autofahrer die Kontrolle über seinen Wagen. Der VW Up prallte vor einen Ampelmast und die Airbags lösten aus. Während einer der Insassen flüchten konnte, blieben zwei junge Männer (20) verletzt zurück. Den flüchtigen Fahrer wollte das Duo nicht gekannt haben. Ein Zeugenaufruf in den Medien und akribische Ermittlungsarbeit ließen ein Brüderpaar in den Fokus der Polizei geraten. Schlussendlich überführte dann das Ergebnis der DNA-Untersuchung den mutmaßlichen Unfallfahrer. Der 23-Jährige hat noch nie eine Fahrerlaubnis zum Führen eines Pkw besessen. Er muss sich jetzt wegen Verkehrsunfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung vor Gericht verantworten. Hier gelangen Sie zu unserem Bericht vom 18. Dezember 2018: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/4146927. (JG)

