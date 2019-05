Polizei Duisburg

POL-DU: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kleve (Zweigstelle Moers) und der Polizei Duisburg, Nachtragsmeldung: Tatverdächtiger entlassen - Zeugen dringend gesucht

Duisburg/Moers (ots)

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung auf dem Parkplatz zwischen dem Gymnasium und dem Bildungszentrum an der Wilhelm-Schröder-Straße in Moers ist der 27-jährige Tatverdächtige seit heute Mittag (7. Mai) wieder auf freiem Fuß. Der Rheinberger stand aufgrund von Zeugenaussagen im Verdacht, einen 18-jährigen Moerser mit einem Messer lebensgefährlich verletzt zu haben. Die ermittelnden Beamten der Kripo suchen nun Zeugen, die Angaben zum Tathergang machen können. Wer beobachtet hat, was genau passiert ist, wendet sich bitte telefonisch an das KK 11 der Duisburger Polizei unter 0203 280-0. (stb)

