Polizei Duisburg

POL-DU: Ruhrort: Pkw übersieht Polizeibeamten bei Abbiegevorgang- Polizist leicht verletzt

Duisburg (ots)

Ein 26-Jähriger befuhr am Samstagabend (6. Mai) gegen 23:00 Uhr mit seinem Pkw die Carl-Benz-Straße in Richtung Ruhrorter Straße und übersah beim Abbiegen einen Polizeibeamten. Dieser befand sich zum Zweck der Verkehrsregelung im Rahmen eines Schwerlasttransportes im Kreuzungsbereich. Der Beamte war mit einer deutlich sichtbaren Warnweste und einem Leuchtstab ausgestattet; im Kreuzungsbereich sicherte zudem ein Streifenwagen samt Blaulicht und Blinklichtern den Polizisten ab. Der Polizeibeamte wurde durch den Abbieger am Ellenbogen verletzt und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. (fa)

