Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Unbekannte brechen in Landheim ein

Schwelm (ots)

Zwischen Montag und Mittwoch brachen Unbekannte in ein Landheim an der Schwelmestraße ein. Sei brachen den Rollladen der Eingangstür auf und hebelten die Holztür auf. In dem Landheim durchsuchten sie die Räume und Schränke. Auch der Garten des Landheims blieb von den Tätern nicht verschont. Sie brachen ein hier stehendes Gartenhaus auf und entwendeten hier einige Werkzeuge, die sie aber auf dem Grundstück zurück ließen. Außerdem rissen sie einige Gemüsepflanzen aus dem angelegten Gemüsebeet des Landheims. Beute erlangten sie nach bisherigen Erkenntnissen nicht.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell