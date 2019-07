Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ennepetal (ots)

Am Dienstagabend fuhr eine 71-jährige Frau aus Hückeswagen mit ihrem Hyundai auf der B483 in Richtung Radevormwald. Als sie nach links auf das Gelände eines Erdbeerfeldes abbiegen wollte, bremste sie ihre Fahrzeug entsprechend. Ein hinter ihr fahrender 52-jähriger bemerkte den Bremsvorgang zu spät und schaffte es nicht mehr, sein Motorrad rechtzeitig zu bremsen, so dass er auf den Hyundai auffuhr. Durch den Zusammenstoß verletzte er sich schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die B483 wurde im Bereich der Unfallstelle für etwa zwei Stunden gesperrt.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell