Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schützen Sie Sich vor Einbruch

Bild-Infos

Download

Ennepe-Ruhr-Kreis (ots)

Der Gedanke "Bei mir ist eh nichts zu holen" schleicht sich bei vielen Menschen ein. Der Einbrecher sieht aber nicht, ob bei Ihnen viel zu holen ist. Ihm geht es um die günstige Gelegenheit. Nach dieser sucht er sich auch das Objekt seiner Begierde aus. Er trifft seine Entscheidung bereits auf dem Gehweg. Lassen Sie aus diesem Grund ihr Hab und Gut nicht unbewohnt aussehen. Es muss nicht jeder sehen, dass Sie um Urlaub sind! Vereinbaren sie gegebenenfalls mit Ihrem Nachbarn, dass sich dieser um die Betreuung der Wohnung und das Leeren des Briefkastens kümmert. Schutz vor Einbruch fängt schon an der Grundstücksgrenze an und ist auch im kleinen finanziellen Rahmen möglich. Auch der 60cm hohe Zaun ist bereits ein Hindernis, wenn das Eingangstor verschlossen ist. Oder fänden Sie es nicht verdächtig, wenn jemand über einen Zaun klettert, um auf ein Grundstück zu kommen? Geben Sie niemandem einen Grund, Ihr Grundstück während Ihrer Abwesenheit zu betreten. Hängen Sie zum Beispiel den Briefkasten an der Grundstücksgrenze auf und nicht neben der Wohnungstür. Wenn Sie wissen möchten, ob Ihr Haus gut gesichert ist, vereinbaren Sie einen Termin mit unseren Spezialisten der Kriminalprävention. Melden Sie sich unter der Telefonnummer: 02336-9166-2952 oder schreiben Sie eine E-Mail mit ihrem Anliegen an Kk2kpoberatungsstelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell