FW-EN: Gemeldeter Wohnungsbrand und Verkehrsunfall

Datum: 03.07.2018/ Uhrzeit: 12:14, 21:07 Uhr/ Dauer: -/ Einsatzstelle: Walkmühle, Taubenstraße/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld, Löschgruppe Delle, Löschgruppe Zurstraße / Notarzt-Einsatzfahrzeug (NEF), Rettungswagen (RTW)/ Polizei/ Bericht (hb): Nachdem der Löschzug Breckerfeld am Dienstagmittag zur Walkmühle gerufen wurde und einen gestürzten Motorradfahrer bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes zusammen mit einer Ersthelferin vor Ort betreute und auslaufende Betriebsmittel auffing, meldete die Leitstelle am Abend einen Wohnungsbrand in der Taubenstraße in Zurstraße. Alle drei Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr Breckerfeld wurden über Sirenen und Meldeempfänger alarmiert. Vor Eintreffen der Feuerwehr wurden die Bewohner des Mehrfamilienhauses bereits durch einen Nachbarn aus dem Gebäude geleitet, betreut und anschließend dem Rettungsdienst übergeben. Ein Trupp ging unter schweren Atemschutz in die Wohnung ins erste Obergeschoss vor. Hier hatte Essen in einem Backofen Feuer gefangen und dadurch eine starke Rauchentwicklung verursacht. Die Einsatzkräfte entfernten das angebrannte Essen, kontrollierten den Bereich mit einer Wärmebildkamera und lüfteten die betroffene Wohnung, sowie den Treppenraum mit einem speziellen Hochleistungslüfter. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt, die Wohnung ist weiterhin bewohnbar und die Einsatzstelle konnte nach etwa 30 Minuten an die Bewohner übergeben werden.

