Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld- Schwerer Verkehrsunfall auf der Frankfurter Straße

Breckerfeld (ots)

Am Montag fuhr eine 37-jährige Hagenerin, gegen 11:30 Uhr, mit ihrem BMW auf der Frankfurter Straße in Richtung Breckerfelder Stadtkern. Aus bisher nicht abschließend geklärten Gründen geriet sie plötzlich nach links von der Fahrbahn ab und geriet in den Gegenverkehr. Hier stieß sie mit dem entgegenkommenden Lkw eines 41-jährigen Breckerfelders zusammen. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die Hagenerin schwer. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Aufprall löste sich ein Reifen des Lkw, der einen am Fahrbahnrand geparkten Daimler beschädigte. Die Fahrbahn der Frankfurter Straße wurde für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt, der Verkehr wurde abgeleitet. Da der Verdacht besteht, dass die 37-jährige ihr Mobiltelefon während der Fahrt benutzt haben könnte, wurde das Handy vorerst sichergestellt.

