Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Fiat überschlägt sich auf L699

Ennepetal (ots)

Am Dienstag fuhr ein 19-jähriger Ennepetaler mit seinem Fiat Punto auf der L699 in Richtung Breckerfeld. Nachdem er das Schwimmbad "Platsch" passierte, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Fahrer kam nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß hier gegen eine Böschung und wurde dadurch zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Der Pkw blieb auf dem Dach auf der Fahrbahn der L699 liegen. Der 19-jährige Fahrer wurde hierdurch nur leicht verletzt und er befreite sich selbstständig aus dem Fiat. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass er alkoholisiert war, außerdem bestand der Verdacht, dass er unter Drogeneinfluss stand. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde sichergestellt.

