Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Unbekannte fordern Zigaretten und Bargeld

Ennepetal (ots)

Am Dienstag, um 22:45 Uhr, gingen ein 18-jähriger Ennepetaler und ein 17-jähriger Breckerfelder auf der Brunnenstraße in Richtung Kampstraße. Sie trafen auf drei ihnen unbekannte Personen, die sich vor die beiden Männer stellten. Sie fragten zunächst nach Zigaretten, als dies verneint wurde, wollten sie das Bargeld der jungen Männer sehen. Um eine Auseinandersetzung zu verhindern, holte der 18-Jährige seine Geldbörse heraus. Einer der Täter nahm einen Geldschein heraus, anschließend flüchteten sie in Richtung Mittelstraße. Die Täter werden so beschrieben: - Alle männlich - Etwa 18-20 Jahre alt - Südosteuropäisches Aussehen Ein Mann war bekleidet mit schwarzer Adidas Bekleidung und Kappe, ein weiterer war ebenfalls schwarz gekleidet. Eine Fahndung im Nahbereich verlief negativ.

