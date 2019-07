Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke- Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss

Herdecke (ots)

Am Dienstagmorgen, gegen 08:00 Uhr, fuhren eine 60-jährige und eine 62-jährige Herdeckerin auf der Hauptstraße in Richtung Mühlenstraße. Ein 37-jähriger Herdecker stand mit seinem VW Golf am Fahrbahnrand der Hauptstraße und öffnete die Fahrertür um auszusteigen. Die 62-jährige Fahrradfahrerin musste nach links ausweichen, um einen Zusammenstoß mit der Tür zu verhindern, hierbei stieß sie gegen das Fahrrad ihrer 60-jähigen Begleiterin. Beide Beteiligten stürzten daraufhin, wobei sich die 60-jährige leicht verletzte. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der 37-Jährige unter Drogeneinfluss stand. Er wurde zur Polizeiwache in Wetter gebracht, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde.

