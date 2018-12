POL-ST: Rheine-Elte, Verkehrsunfall mit einer Verletzten

Rheine (ots) - Eine 27-jährige Autofahrerin fuhr am Dienstagmorgen (04.12.2018), gegen 06.30 Uhr, auf der Saerbecker Straße (L 593) von Elte in Richtung Sinningen. Im Bereich der Einmündung zur Riesenbecker Straße (K 70) befindet sich im weiteren Verlauf eine starke Rechtskurve. Beim Durchfahren dieser Kurve geriet die Rheinenserin den Spuren zufolge mit ihrem Fahrzeug auf regennasser Fahrbahn ins Rutschen. Der Wagen rutschte über die Gegenfahrbahn in den dortigen Straßengraben, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Die 27-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Der Pkw wurde abgeschleppt. Der Schaden am Auto wird auf cirka 3.000 Euro und der Flurschaden auf ungefähr 500 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell