POL-ST: Steinfurt, Verkehrsunfallflucht

Steinfurt (ots) - Am Sonntag (02.12.2018), in der Zeit zwischen 19.00 Uhr und 21.00 Uhr, wurde ein auf dem Parkplatz an der Bonhoeffer Str. 40 geparkter blauer VW Golf im Bereich der Beifahrertür stark beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 2.000 Euro. Nach dem Stand der Ermittlungen fuhr ein dunkles Fahrzeug (anthrazit- oder schwarzmetallic) gegen den VW Golf. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu dem Verursacher machen können. Hinweise bitte an die Polizei in Steinfurt( 02551 / 15-4415).

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell