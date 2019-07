Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Neu Wulmstorf - Zeugensuche nach versuchtem Totschlag ++ Garlstorf - Hund vertreibt Einbrecher

Landkreis Harburg (ots)

Neu Wulmstorf - Zeugensuche nach versuchtem Totschlag

Wie bereits berichtet, kam es am letzten Sonntag zu einer Attacke eines 21 Jährigen gegen einen 16 Jährigen vor dem Freibad in Neu Wulmstorf. Der Jüngere wurde dabei durch einen Messerstich in den Rücken verletzt. Die Ermittler der Polizei suchen jetzt weitere Zeugen für diesen Vorfall. Nach bisherigen Erkenntnissen gehörten der Täter und das Opfer zu zwei unterschiedlichen Gruppen, welche sich zuvor im Freibad aufgehalten haben. Bereits dort soll es zu Streitigkeiten und körperlichen Auseinandersetzungen zwischen den Gruppen gekommen sein, welche sich dann vor dem Freibad fortgesetzt haben. Da nicht auszuschließen ist, dass bislang unbekannte Zeugen die Auseinandersetzungen und den eigentlichen Messerstich mit ihrem Handy aufgenommen haben, werden auch diese gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 04181-2850 zu melden. Der Täter sitzt seit Dienstag in Untersuchungshaft.

Garlstorf - Hund vertreibt Einbrecher

Unbekannte brachen Mittwochnacht gegen 1 Uhr in ein Haus in der Straße Lange Worth ein. Die Täter hatten bereits durch eine aufgebrochene Kellertür Zugang gefunden, als der Hund der Geschädigten anschlug. Daraufhin flüchteten die Einbrecher ohne Beute. Eine anschließende Fahndung der Polizei blieb erfolglos. Hinweise bitte an die Polizei Buchholz unter der Nummer 04181-2850.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Harburg

Torsten Adam

Telefon: 0 41 81 / 285 - 104

Mobil: 0 160 / 972 710 15 od. -19

Fax: 0 41 81 / 285 -150

E-Mail: pressestelle (@) pi-harburg.polizei.niedersachsen.de

www.pi-wl.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell