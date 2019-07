Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Rosengarten - Einbruch in der Nacht ++ Rosengarten - Vier Verletzte nach Unfall

Landkreis Harburg (ots)

Rosengarten - Einbruch in der Nacht

Unbekannte brachen in der Nacht zu Montag in ein Haus in der Hamburger Straße ein. Die Täter hebelten zwischen 23 und 6 Uhr die Terrassentür auf und durchsuchten im Anschluß das Innere. Ob die Diebe auch Beute machten, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Der Schaden an der Tür liegt bei etwa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Buchholz unter der Rufnummer 04181-2850.

Rosengarten - Vier Verletzte nach Unfall

Auf der Rosengartenstraße in Höhe des Sieverser Weges stießen am Montag gegen 17 Uhr ein Toyota und ein Kia zusammen. Nach bisherigen Ermittlungen beabsichtigte ein 23 Jähriger die Straße mit seinem PKW zu Kreuzen und übersah dabei den von links kommenden Kia. Durch den Zusammenstoß wurde der Seevetaler Toyota Fahrer und alle drei Insassen des Kia verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 17.000 Euro

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Harburg

Torsten Adam

Telefon: 0 41 81 / 285 - 104

Mobil: 0 160 / 972 710 15 od. -19

Fax: 0 41 81 / 285 -150

E-Mail: pressestelle (@) pi-harburg.polizei.niedersachsen.de

www.pi-wl.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell